「BCNランキング」2025年9月1日〜7日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）2位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）3位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）4位Pixel 9a 128GB(au)（Google）5位arrows We2 F-52E（FCNT）6位moto g05（Motorola Mobility）7位arrows We2 FCG02（FCNT）8位POCO M7 Pro 5G 25