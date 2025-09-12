次回 9月13日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。9月13日（土）の出演アーティスト・歌唱楽曲の情報を解禁！まもなくデビュー5年目、今年の7月にはアジア・アメリカ・ヨーロッパ全12都市を回るワールドツアーを成功させたBE:FIRSTが登場！デビュー当時の秘蔵写真をスタジオで見ながらトーク。4年の間にメンバーの中で一番進化したのは一体だれ？19歳・RYUHEIの筋肉が大成長？スタジオライブでは、Billboard JAPA