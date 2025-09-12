札幌の中心部に「農とアート」をテーマにした交流の場が９月１３日にオープンします。会場はビルの跡地です。イベントステージやアート作品の展示など、新たに賑わいの場が誕生します。（阿部記者）「札幌市中央区のビルの解体跡地に来ています。この場所にはなぜか牧草ロールが置いてあるんです。新しい交流の場が作られている最中です」 ビルが立ち並ぶ札幌市の中心部に１３日にオӦ