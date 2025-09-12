12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比80円高の4万4520円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 45080.21円ボリンジャーバンド3σ 44520.00円12日夜間取引終値 44384.80円ボリンジャーバンド2σ 44372.50円11日日経平均株価現物終値 44010.00円5日移動平均 43689.40円ボリンジャーバンド1σ 43130.00円一目均衡表・転換線 42