12日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比6.5ポイント安の3144.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3191.50ポイントボリンジャーバンド3σ 3159.76ポイントボリンジャーバンド2σ 3147.76ポイント11日TOPIX現物終値 3144.50ポイント12日夜間取引終値 3141.60ポイント5日移動平均 3128.02ポイントボリンジャーバンド1σ 310