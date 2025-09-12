石破首相の辞任表明について、群馬県の山本一太知事は１１日の定例記者会見で「良識的な判断とほっとした部分と、政治家として拍子抜けの部分と両方ある」と語った。総裁選の前倒しに賛同する自民党議員に署名を求めたことに触れ、「首相側がけんかを仕掛けた」と指摘し、「自分が同じ立場だったら絶対（衆院を）解散した」と語った。総裁選への姿勢では、情勢を見極める意向を示し、「地方を大事にしてくれる方になってほし