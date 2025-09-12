■全国の天気12日(金)、北日本と沖縄は晴れる所が多いでしょう。一方、東日本、西日本は不安定な天気で、所々で激しい雷雨となりそうです。東海地方を中心に、引き続き局地的な大雨に警戒が必要です。九州南部は午後から晴れてくるでしょう。■予想最高気温西日本、東日本は30℃前後で蒸し暑いでしょう。ただ、東京は前日より6℃も低い28℃で、比較的しのぎやすい暑さとなる見込みです。札幌は27℃、仙台は25℃、新潟は31℃、名古