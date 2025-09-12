北海道・夕張と聞けば、甘く香る「夕張メロン」を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし私にとって夕張は黒いダイヤ「石炭」、そして、黒煙を吐きながら力強く走る蒸気機関車の記憶に結びつく街です。昭和40年代には、まだ夕張の地には国鉄夕張線や夕張鉄道、大夕張鉄道、真谷地（まやち）炭鉱専用鉄道があり、私は幾度もその姿を追ってカメラを構えました。令和7（2025）年は夕張鉄道が開業して約100年、廃止されて50年という節目