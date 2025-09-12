今年1月に解散したお笑いコンビ「ダイヤモンド」の元メンバー・野澤輸出（38）が10日、自身のXを更新。胆のうと虫垂（盲腸）の摘出手術のため入院していたが、この日退院したことを報告した。 【写真】売れまくりの“クズ芸人”も見舞いに！意外に優しい一面を披露 野澤は8月22日にXで「先日、腹痛で救急車で病院に運ばれまして、胆石が5つ見つかり、さらに検査した結果、盲腸（虫垂炎）と逆流性食道炎にもなっていま