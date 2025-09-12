14日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）は、一晩で120万円稼いだこともあるプロマジシャンと、そんな彼を恋のマジックにかけた女性の新婚夫婦が登場する。 【写真】スゴ腕マジシャンが愛した女性明るい笑顔に心つかまれた！ 夫は8歳からマジックを始め、中学生でプロになったスゴ腕。幼少期から海外に行き、ジュニアコンクールで世界3位に輝いた実績も持つ。現在は企業