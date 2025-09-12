廃止を控えた「050系統」に乗車京王バスは2025年9月中に各営業所でダイヤ改正を実施し、バス路線を改廃します。このうち、渋谷駅から新宿経由で都心部に乗り入れていた日曜・祝日のみ運行の「050」系統も廃止されます。今回、廃止を控えたこの050系統に乗ってみました。【車窓で観光♪】これが「050系統」から見える都内名所です（写真）050系統の廃止日は9月28日（日）のため、最終運行日はその前の23日（火・祝）です。なお