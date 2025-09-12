マラソン代表・小林香菜は粘り強い走りで世界にぶつかっていくphoto by 松尾／AFLO９月13日（土）から21日（日）まで開催される東京2025世界陸上。果たして、世界最高峰の舞台で日本人選手たちはどんなパフォーマンスを見せるのか。大会を取材する記者たちに「推しの選手」を聞く本企画、今回はスポーツライター・和田悟志さん編です。●鈴木芽吹（トヨタ自動車）男子10000m４月の日本選手権10000mを制した24歳の鈴木芽吹（ト