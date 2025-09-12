9月4日（現地時間）に逮捕された韓国人労働者316人が、11日に釈放されて帰国の途に就いた。米国ジョージア州エラベルに位置する現代自動車‐LGエナジーソリューション合作バッテリー工場建設現場で米移民当局に逮捕され、フォークストンの収容所に拘禁されてから7日間が経過していた。韓国人労働者は317人（男性307人、女性10人）であり、このうち1人は残留を選択した。残留者はひとまず拘禁施設に留まり、移民関連の裁判など法的