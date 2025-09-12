「死んだらどうなる？」。普段口にしづらいことを考えてみる（写真：metamorworks／PIXTA）【写真で見る】韓国で300万部売れのモンスター書上陸！「自分には絶対的に知識が足りない」という意識が、つねに心のなかにある。ただし、それはネガティブなものではない。「もし知らないことがあるのなら、これからそれらを知ってみたい」という好奇心へとつながっていくのだ。だから本を読み、“足りないなにか”を補完したくなるのであ