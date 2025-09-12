ブラジルのボルソナロ前大統領（ゲッティ＝共同）【ブラジリア共同】ブラジル最高裁は11日、クーデター計画などの罪に問われたボルソナロ前大統領（70）に禁錮27年3月の判決を言い渡した。ボルソナロ氏と深い関係にあるトランプ米大統領はこれまで裁判を「魔女狩り」と批判し中止を要求していた。ブラジルに課した50％の関税措置の根拠にもしており、両国関係は一段と冷え込む可能性がある。トランプ氏は11日、判決について「