長引くウクライナ情勢や防衛費増額を始め、我が国の安全保障に対する関心は以前よりも高まってきている。しかし、私たちが何からどうやって守られているのか、意外と知らないのではないだろうか。今回は、近現代150年の歴史を振り返りながら、〈国防〉とは何かを解説する。（※本記事は『〈国防〉の日本近現代史』から抜粋・編集したものです。）米騒動と軍隊1918（大正7）年夏の米騒動(こめそうどう)は、前年からの米価の値上がり