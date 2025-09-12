前編記事〈【111ヵ所の病院一覧】「人生の締めくくり」を心穏やかに過ごせる「ホスピス」「ビハーラ」とはどんな場所なのか？ 現地を訪ねてわかったこと〉より続く。季節の移り変わりを感じながらホスピスにはキリスト教系の病院が設けたものも多いが、仏教系の緩和ケア病院も存在する。それが「ビハーラ（サンスクリット語で安らぎの場所の意）」である。日本で数少ない独立型ビハーラのひとつ、京都府のあそかビハーラ病院には、