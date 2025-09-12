ウクライナ即時停戦を巡って、アメリカのトランプ大統領との対立があると見られていたロシアのプーチン大統領だったが、ここに来て米露は急速に接近。そのきっかけは8月の米露首脳会談がアラスカで開催されたことだった。（「世界はプーチンが優位に立ったことに気づいているか〜世界秩序は米中露で決める構図を示した米露首脳会談『アラスカ』開催の衝撃の意味」参照）米露交渉、迷走の果てにそれでは、この8月の首脳会談で、プー