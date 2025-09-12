天皇家の長女・愛子さまは9月6日から8日まで新潟県を訪問された。【写真】色白のお肌に馴染む、新潟訪問の愛子さま最新スタイル3変化「6日の午前中は悠仁さまの成年式にご出席。儀式が終わるとすぐに皇居を発ち、午後7時ごろ新潟県に入られました。7日は今回の新潟ご訪問でのメインイベントでもある『防災推進国民大会』にご臨席。8日は中越地震の被災地である長岡市へ赴き、語り部の活動をしている人たちと懇談したほか、“錦鯉