67年前、「赤ちゃん取り違え事件」が都立産院で起きた。本当の親は誰なのか……自身の出自について悩み続けた当事者の数奇な人生を追う。ついに「本当の親」探しが始まった〈自分を産んでくれた真実の両親は一体だれなのか、どんな人なのかを知りたいと思いました。それは、自分が何者であるかを確認する大事なことであり、自分のルーツを知りたいと思う気持ちを抑えることはできませんでした〉40代で新生児取り違えが発覚してから