銀座コージーコーナーは、9月12日から『秋の味覚フェア』を開催し、「紅はるかのモンブラン」「栗まんきつパイ」「北海道産かぼちゃのタルト」など7品のスイーツを全国の生ケーキ取扱店で販売する。なお、北海道･九州地方、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。〈『秋の味覚フェア』ラインアップ〉2025年も秋を代表する味覚「いも･くり･かぼちゃ」を使ったスイーツを販売する。ライン