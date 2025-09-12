広島県内は12日未明からの激しい雨の影響で、交通に影響がでています。JR山陽線は、横川から岩国駅の間で始発から運転見合わせとなっていますが、午前11時に再開の見込みです。芸備線は一部区間で運転を取りやめています。山陽新幹線は平常運行です。一方、広島空港を発着する便は羽田行きの便など複数の欠航が出ています。【2025年9月12日午前7時20分時点の情報】