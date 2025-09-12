【ワシントン共同】米政府関係者は11日、ウクライナ侵攻を巡り、ロシアから原油を購入する中国とインドに対する関税を引き上げるよう日本など先進7カ国（G7）メンバー国に求める方針だと明らかにした。共同通信の取材に答えた。