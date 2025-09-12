【ニューヨーク＝小林泰裕】米連邦取引委員会（ＦＴＣ）は１１日、対話型ＡＩ（人工知能）サービスを運営する７社に対し、子どもに悪影響が及ばないよう適切な対応を取っているか調査を開始すると発表した。米国では４月、チャットＧＰＴを利用した１６歳の高校生が自殺する事案が発生しており、安全対策の強化を促す狙いがある。発表によれば、調査の対象となるのはチャットＧＰＴを手がけるオープンＡＩのほか、グーグル親会