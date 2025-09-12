中日は11日、ヤクルトとの試合（神宮）に5−6で敗戦。先発の涌井秀章が5回途中4安打、5四死球、6失点（自責5）で降板。打線も最終回に一打同点の好機をつくるも、あと1本が出なかった。11日のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』では、この日の涌井の投球が話題に。番組MCの野村弘樹氏は「勝負事なので、打たれることは仕方ないと思うんですけども。結局4回も四球2つ絡んで失点していますし、5回も四死球絡んでいるわけで