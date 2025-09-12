2025年1〜6月期の飲食業界のM&A件数は37件と前年同期比微減だったものの、コロナウイルス感染拡大後の最高水準を維持した。種類別でみると、最も多かったのは「戦略的売却型」のM&Aの数で22件と全体の約6割を占めた。前年同期と同じ数だった。これは統計を取り始めた19年以降で最も高い割合となった。新型コロナウイルスの悪影響が薄れたことを受けて飲食業界を取り巻く経済環境が変化し、事業ポートフォリオの整理を目指