９・１１同時多発テロの追悼式典で米国防総省に掲げられる星条旗を見つめる軍要員ら/Yasin Ozturk/Anadolu/Getty Images（ＣＮＮ）約３０００人が犠牲になった２００１年の米同時多発テロから２４年を迎えた１１日、米国で追悼式典が開かれた。国防総省での式典に出席したトランプ大統領は犠牲者を称（たた）え、「米国がテロに屈することはない」などと演説した。バージニア州アーリントンにある国防総省では、ハイジャックされた