日本の刑事司法史において、袴田巌氏の冤罪事件は極めて象徴的な存在です。1966年に静岡県で発生した一家4人殺害・放火事件において、袴田氏は強盗殺人・放火の容疑で逮捕され、1968年に死刑判決を受けました。その後、40年以上死刑囚として拘禁されましたが、長年の再審請求を経て2014年に釈放され、2024年9月に再審無罪判決が言い渡され、同年10月に検察が上訴権を放棄して無罪が確定しました。本件は、日本の司法制度が抱える構