乗用車の関税率は引き下げられたが、トランプ政策は今後も日本経済に負担を与え続ける。その最大のものは巨額の対米投資義務だ。こうした負担を回避するため、日本の対米輸出の構造を、従来タイプの「モノの輸出」から「情報・サービスの輸出」へと、大きく変えていくことが求められる。自動車メーカーの経常利益が関税のために減少財務省が9月1日に発表した4〜6月期の法人企業統計によると、製造業の経常利益は、前年同期比11.5％