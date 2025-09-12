突然ですが、「インスタグラム」が何の略か知っていますか?実は略語だったんです！知ってたら天才！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「インスタントテレグラム」でした！電報のように、「すぐにメッセージや写真を届ける」という意味が込められています。サービス開始は2010年ですが、たった数年で世界中の人々が利用していることには驚きます。略語だったなんて意外ですね！次回の難解略語もお楽しみに！【難解略語】