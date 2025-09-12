「派遣さん」と呼ばれていた20代の女性契約社員が企業の新事業コンテストに応募して優勝し、その会社の社長となる――。そんなあらすじを聞いたら「フィクションみたいだね」と思う人もいるのではないだろうか。原田マハさんの小説『風のマジム』は、そのフィクションのような実話をベースにした小説だ。原田さんといえば、『楽園のカンヴァス』『暗闇のゲルニカ』『リーチ先生』『美しき愚かものたちのタブロー』『板上に咲く』『