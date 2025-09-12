LINEでは、「○○が退出しました。」という表示とともに、突然相手がトークルームからいなくなってしまうことがあります。特に気になる女性の場合、退出の原因が何なのかわからないと悶々としてしまうのではないでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「何の前触れもなく女性がLINEから退出する理由」をご紹介します。【１】ほかに気になる人が出てきたり、彼氏ができたから「まだ付き合って