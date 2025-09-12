モントリオール世界映画祭最優秀監督賞を受賞した『そこのみにて光輝く』（2014年）、『きみはいい子』（2015年）で国内外から高い評価を得た呉美保監督と脚本家・高田亮の3度目のタッグ作品『ふつうの子ども』が9月5日より公開中だ。どこにでもいるような子どもたちのひと夏の出来事を、ドキュメンタリーのようなリアルさで描き、「ふつうとは何か」を問いかける本作。2児の母であり、お子さんの1人は登場する子どもたちと同じ10