この漫画は、著者・あべかわ(@abekawa.zunda)さんによる、ママ友トラブルと解決までの道のりを描いた作品です。仲良しのママ友であっても、最寄りのスーパーなどで会ったら「ちょっと気まずいな」と思う人もいますよね。人間関係の距離感というのは、心地よいと思う距離が人それぞれなので、いくら仲良くなりたくても「ぐいぐい」寄っていくと関係をこじらせてしまう場合があります。人間関係をうまく続けるのは難しい