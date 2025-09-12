いよいよクライマックスに向かうNHK朝ドラ『あんぱん』。「アンパンマン誕生」がどう描かれるかも気になるが、視聴者を釘付けにしているのが、ヒロイン・のぶ（今田美桜）の妹・蘭子を演じる河合優実（24）の溢れ出る”色気”だ。【写真】溢れ出る“色気”河合優実の「あんぱん」出演シーン物語の前半で石材店を営む高知の実家・朝田家に住み込みで働いていた豪（細田佳央太）との悲恋がお茶の間の涙を誘ったが、戦後を描く後半