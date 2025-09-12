ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 石破茂首相夫人の服装に酷評 自民党総裁選候補者のパートナーに注目… 石破茂 高市早苗 小泉進次郎 自民党 ファッション 時事ニュース NEWSポストセブン 石破茂首相夫人の服装に酷評 自民党総裁選候補者のパートナーに注目集まる 2025年9月12日 7時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 自民総裁選候補者のパートナーたちについて臨床心理士が分析した 石破茂首相の夫人の装いはたびたび世間をざわつかせたと指摘 茂木敏充氏の妻は美人と評判で、小林鷹之氏の妻は「才媛」だとした 記事を読む おすすめ記事 ｢俺は種馬か!｣と怒鳴る夫に｢お願いだからして…｣とすがる…｢不妊治療のやめどき｣という答えのない難問 2025年8月28日 7時15分 渡部建 「俺どうも生きづらいのよ」“炎上”した出来事に「待って俺、5年たってるんだから…許してよ」 2025年9月11日 17時17分 石橋貴明、2度めの抗がん剤治療「拒否」報道 激やせ姿に集まる心配、重大な決断させたファンへの思い 2025年9月11日 20時50分 《ホッソリ姿の現在》石橋貴明（63）が前向きにがん闘病…『細かすぎて』放送見送りのウラで周囲が感じた“復帰意欲” 2025年9月11日 12時0分 まだ励ましてる？うつ病の家族に絶対やってはいけないNG対応 2025年9月11日 18時0分