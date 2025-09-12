クラシック系YouTube番組チャンネル「TAKU-音 TV たくおん（以下「たくおんTV」)」をご存じだろうか。これは音楽の都と呼ばれるウィーン在住のピアニスト、石井琢磨さんが開設しているYouTube番組のこと。現在、再生回数は1億を超え、登録者数は32万人以上に上るほどの人気を博している。クラシック音楽というジャンルにおいては異例の数字だろう。なぜこんなにも多くの人たちから支持を得ているのだろうか。石井琢磨（たくおん）1