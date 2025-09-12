離婚と向き合い、DVから逃れるように実家へ身を寄せたシングルマザー、みずほ。彼女の心を照らすのは、愛しい娘よつばの屈託のない笑顔だけでした。けれど、完璧主義の妹・まおの容赦ない言葉が、少しずつみずほとよつばの心を曇らせていきます。キツい言葉は楽しい食卓のひと時にも、容赦なく投げかけられていました。『出戻りシンママが前を向くまで』をごらんください。 よつばが食事中に歌い出したのをきっかけに、妹