カプチーノに乗ったクリームをイメージステランティス・ジャパンはコンパクトSUV、フィアット600ハイブリッド・ラ・プリマの限定車『600ハイブリッド・クレマカプチーノ』を、150台限定で9月11日より発売した。ベースとなる600ハイブリッド・ラ・プリマは、今年5月に発売。ひと目でフィアットとわかるスタイリッシュなイタリアンデザインに、クラストップレベルの高い燃費性能、そして充実した運転支援機能を備えたコンパクトSUVだ