アイアンショットの精度アップでスコアアップ！フェースの真芯に当てて、左右への曲がりを抑えながら番手なりの飛距離を正確に出す。グリーンを確実にとらえるアイアン上達のヒントを伝授しよう！ 右目の位置を高くすると肩が開いてしまう ボールと目標を結んだターゲットラインを設定することが大事 ボールと足元の間にもう1本の棒を平行にセットすると、両目を含めた体の向きをそ