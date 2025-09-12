元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞が９日、自身のインスタグラムを更新。ゴスロリ風の最新ショットを公開した。浅田は「黒の静寂に包まれた会場で、ＮｅｏＲｏｍａｎｔｉｃｉｓｍな幻想に心を奪われました。」と投稿。「静けさと麗しさが織りなす、美しい余韻。本当に素敵な時間を過ごせました」と続け、ミニドレスやカチューシャなど黒を基調としたコーデに、鮮やかな赤のリップとネイルが映える近影を披露した。