「安定した会社」と聞けばどんな会社をイメージするだろうか？近年この「安定」の概念が変わったと指摘するのが経営学者の舟津昌平氏である。終身雇用を前提とし、同じ会社に勤め上げるという概念が薄まっているため、入社する会社の安定度ではなく、いかにして自分が働き続けられるかという意味での「安定」を求める傾向が高まっているという。【写真】著者の舟津昌平氏書籍『若者恐怖症――職場のあらたな病理