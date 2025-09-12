＜BMW PGA選手権初日◇11日◇ウェントワースC（イングランド）◇7267ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーの“旗艦大会”第1ラウンドは、日没サスペンデッドになった。日本勢は松山英樹、中島啓太、桂川有人の3人が出場する。〈写真〉タテ振りからヨコ振り 松山英樹のスイング変化マシュー・フィッツパトリック（イングランド）、ルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）とプレーした初出場の松山は、6バーディ・2ボギーの