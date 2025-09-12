あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……山羊座今日は行動力が冴えわたり、普段なら迷う場面でも迷いなく進めます。勢い任せではなく、裏付けのある自信が背中を押してくれるでしょう。その信念は的を射ているはず。どの方向を選んでも、胸を張って突き進めば、しっかり成果をつかめます。★第2位……乙女座誰かと