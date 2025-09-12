◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム 10-4 オリックス(11日、エスコンフィールドHOKKAIDO)前日11日のオリックス戦で、16安打10得点と快勝を収めた日本ハム。試合後のお立ち台には、今季初の1番起用となった野村佑希選手が登場しました。この日は5打数2安打でヒーローインタビューに登場。終始「俺？納得してない」と語りながらも、野村選手は喜びを口にします。この日は初回から先頭・野村選手がヒットで出塁。ここからの5連打で一気に3