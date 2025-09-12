サッカー元日本代表ＤＦの槙野智章氏が８日、自身のインスタグラムを更新。６日に行われた東京ガールズコレクションに、女優・萬田久子と出演したことを報告した。槙野は「ＴｏｋｙｏＧｉｒｌｓＣｏｌｌｅｃｔｉｏｎ萬田久子さんと一緒にランウェイを歩きました！」と投稿。「今回はシークレットゲストとして登場させて頂きました。最高に楽しい時間でした」とつづり、きらびやかなジャケット姿で、水色のドレスに身を包