ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で田沼意次役を演じた俳優の渡辺謙が７日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。渡辺は「長きに渡り出演して来ました『べらぼう』今回をもちましておさらばとなります。」と報告。「失脚後もしぶとく職をまっとうしてきましたが、田沼時代が幕を閉じました。意次の見方を少し変えて貰えたドラマとなりました。」とつづり、主演・横浜流星ら共演者と２人で写っ