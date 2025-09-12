SNSで再生数が2000万回を超えるなど、「ゴマモンガラ」の動画が話題になっている。いったいどんな生物なのか。ゴマモンガラを30年以上観察してきたライターの清水浩史氏に話を聞いた。【映像】怖すぎる…ゴマモンガラの顔面ドアップ（実際の映像）「私、ゴマモンガラが大好きで。こんなに個性的な魚ってなかなかいない。唯一と言ってもいいかもしれない」と語る清水氏。ゴマモンガラが表紙の書籍を出版するほど溺愛しているそ