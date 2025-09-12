ニューストップ > スポーツニュース > 胃の構造と働き 消化のほか殺菌や一時的に貯蔵庫の役割も 運動 なるほど 酵素 ペット ペットボトル 成人 ラブすぽ 胃の構造と働き 消化のほか殺菌や一時的に貯蔵庫の役割も 2025年9月12日 6時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 胃の構造と働きについて解説している 胃に食物が送られてくると胃壁が伸び、風船のように膨らむ 胃に食物が入ると噴門と呼ばれる部位が弁の役割をする 記事を読む おすすめ記事 「逆流性食道炎を予防」するために「避けた方がよい飲食物」はご存知ですか？【医師監修】 2025年9月11日 3時0分 【知ってますか】まだまだ暑い…熱中症に注意 スポーツドリンクと経口補水液の使い分け 2025年9月5日 19時35分 「高血圧」と「動脈硬化」を予防する“今が旬のすごい食材”とは？ 2025年9月10日 17時0分 噛まない人ほど損してる!? 胃腸・脳・自律神経を同時にケアする方法とは【眠れなくなるほど面白い 図解 胃と腸の話】 2025年9月9日 6時50分 「タウリンの多い食べ物」とは？不足すると現れる症状についても管理栄養士が解説！ 2025年9月8日 9時0分