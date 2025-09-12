朝のドル円は１４７円２０銭前後、海外市場で一時１４６円台＝東京為替 朝のドル円は１４７円２０銭前後での推移。海外市場で一時１４６円台を付けた。注目された米消費者物価指数歯総合の前月比がやや強かった以外は予想通りとなり、影響は限定的。同時に発表された新規失業保険申請件数が予想外に大きく増加しており、雇用市場の厳しさが確認されたことなどへの反応が大きく、ドル売りが強まった。 USDJPY147.19